São José dos Pinhais abre concurso público com salário de R$ 9 mil

Atenção, concurseiros! Mais uma oportunidade "à vista". A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, cidade localizada na Região Metropolitana de Curitiba, publicou um edital, nessa segunda-feira (5), de um concurso público que conta com um salário de mais de R$ 9 mil. Confira os cargos disponíveis abaixo.

De acordo com as informações do edital, há 22 vagas e cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 12 de junho, e se encerram no dia 11 de julho.

O valor da taxa da inscrição muda de acordo com a vaga escolhida no momento da inscrição e vão de R$ 90 a R$ 130.



Aqueles que estão cadastrados no CadÚnico, desempregados ou em situação de vulnerabilidade social, doadores de sangue ou de medula óssea e eleitores que prestaram serviços eleitorais, poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 18 de junho.

Confira o edital

Edital Baixar | Visualizar

Funções disponíveis

Agente Administrativo

Requisitos: Ensino médio completo

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 3.050,37

Valor da inscrição: R$ 90

Motorista

Requisitos: Ensino médio completo e habilitação para conduzir veículos da categoria B

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 2.645,73

Valor da inscrição: R$ 90



Operador de som

Requisitos: Curso pós-médio completo na área e registro no respectivo órgão de classe, quando houver

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 3.516,88

Valor da inscrição: R$ 110

Técnico de Informática

Requisitos: Curso pós-médio completo na área e registro no respectivo órgão de classe, quando houver

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 3.516,88

Valor da inscrição: R$ 110

Técnico de Contabilidade

Requisitos: Curso pós-médio completo na área e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC)

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 3.516,88

Valor da inscrição: R$ 110

Administrador

Requisitos: Curso Superior em Administração e registro no Conselho Regional de Administração (CRA)

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 6.213,80

Valor da inscrição: R$ 130

Advogado

Requisitos: Curso Superior em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 9.985,23

Valor da inscrição: R$ 130

Analista de Sistemas Júnior

Requisitos: Curso Superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação ou Engenharia de Software

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 6.213,80

Valor da inscrição: R$ 130

Assessor de Imprensa

Requisitos: Curso Superior em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo ou Relações Públicas, e inscrição no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 6.213,80

Valor da inscrição: R$ 130

Contador

Requisitos: Curso Superior em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC)

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 6.213,80

Valor da inscrição: R$ 130

Engenheiro Civil

Requisitos: Curso Superior em Engenharia Civil e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 6.213,80

Valor da inscrição: R$ 130

Pedagogo

Requisitos: Curso Superior em Pedagogia

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 6.213,80

Valor da inscrição: R$ 130

Provas

De acordo com o edital, as provas para os cargos de nível médio e técnico serão formadas por questões objetivas de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, conhecimentos gerais e específicos do cargo.

Para os cargos de nível superior, além das questões objetivas, o edital prevê também uma prova discursiva.

A data de aplicação da prova objetiva será 20 de agosto.

