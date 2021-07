Santa Casa de Maringá soma R$ 6,3 milhões em investimentos

Da Redação

O Governo do Estado está investido R$ 3,2 milhões na construção do Centro Médico SUS da Santa Casa de Maringá. Serão 26 consultórios especializados para atendimento na Região Noroeste. A previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2022.

continua após publicidade .

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, vistoriou a obra nesta quinta-feira (22) e enfatizou a política de regionalização da pasta, fortalecendo as estruturas no interior.

"Maringá é fundamental para a Macrorregião de saúde e aqui a já percebe a grande obra em execução. Este é o segundo pacote de investimentos do Governo Ratinho Júnior na Santa Casa. Um dinheiro bem investido para a continuidade do bom atendimento à população paranaense", afirmou.

continua após publicidade .

Assista a entrevista do secretário na íntegra:

Além dos recursos estaduais, a Santa Casa também está aportando mais de R$ 170 mil em contrapartida na obra. Os serviços de especialidades serão agrupados no novo espaço.

continua após publicidade .

"Temos vários espaços hoje para atendimento. Agora com a condição de colocar tudo no mesmo local. Uma obra feita com essa finalidade. Aproveitamos para agradecer o governador Ratinho Junior e o secretário Beto Preto pelos importantes investimentos na Santa Casa", disse o superintendente José Pereira.

MAIS INVESTIMENTOS – A unidade já recebeu cerca de R$ 6,3 milhões do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. No ano passado, 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica foram abertos, com investimentos em equipamentos de R$ 3,1 milhões.

Além da direção da Santa Casa, os deputados estaduais Dr. Batista e Soldado Adriano, e o vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora, acompanharam a visita.