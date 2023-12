Santa Casa de Londrina inaugura novo Centro de Emergência e Trauma

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), inaugurou, neste sábado (16), o novo Centro de Emergência e Trauma da Santa Casa de Londrina. O espaço recebeu uma revitalização completa. Ao todo, o valor das obras foi de R$ 3,3 milhões, sendo R$ 3,2 milhões da Sesa e o restante de contrapartida da Irmandade da Santa Casa de Londrina (Iscal).



O novo centro contará com oito leitos de observação, sala de Raio-X e estrutura para atendimento emergencial. A ação visa garantir melhor qualidade de atendimento para a região, além de fortalecer a estratégia de regionalização dos serviços de saúde.

Além disso, a modernização abrangeu todo o sistema de prevenção de incêndios na área histórica do hospital, com a instalação de alarmes, detecção, hidrantes, corrimãos e portas corta-fogo, seguindo as normativas do Corpo de Bombeiros.

A unidade de internação do hospital também recebeu obras. Ela foi construída em 1977 e a última reforma havia acontecido na década de1980. Com os investimentos, 606 m² do espaço foram revitalizados, o que inclui 28 leitos, além de estruturas de apoio.

"A Santa Casa é um lugar importante, com alto fluxo de pacientes. Precisávamos melhorar o espaço para que sempre tenha as portas abertas. Esse é mais um passo para fortalecer o cuidado dos paranaenses no Norte do Paraná", destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O superintendente da Santa Casa, Fahd Haddad, enfatizou a parceria com o governo estadual para a conclusão das ações. "É preciso agradecer a todos que fizeram parte desse momento, em especial ao Governo do Estado, que aportou recursos vitais para a conclusão deste projeto. A filantropia é um trabalho de dedicação para com o próximo e agora teremos ainda mais capacidade para desempenhar nossos serviços", afirmou.

PRESENÇAS – O evento também contou com a presença do deputado estadual Tercílio Turini; do secretário municipal de Saúde de Londrina, Felippe Machado; além de vereadores e lideranças locais.

