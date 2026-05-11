Sanepar prorroga até 12 de junho adesão ao programa de negociação de débitos

A Sanepar prorrogou até o dia 12 de junho o prazo para que os clientes que possuem débitos com a empresa participem do programa “Água em Dia +”, que oferece vantagens e condições especiais de negociação das faturas em aberto.

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O programa “Água em Dia +” oferta retirada da multa por atraso, entrada reduzida e parcelamentos que variam de acordo com o perfil do cliente. Outra vantagem para os clientes que aderem ao “Água em Dia +” é a redução nos juros para apenas 0,73% ao mês. Clientes dos segmentos residencial, comercial e industrial podem participar.

Para os clientes contemplados pelo programa “Água Solidária”, os benefícios são ainda mais atrativos, com possibilidade de parcelamento em até 60 vezes e juros de apenas 0,36% ao mês.

“O programa permite que o cliente possa negociar de acordo com a sua capacidade de pagamento, de forma prática e segura”, diz o superintendente-geral Comercial da Sanepar, Sergio Augusto Portela.

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O valor das parcelas negociadas é incluído na própria fatura de água, junto ao consumo mensal. “A Companhia não envia boletos nem solicita pagamentos via pix ou dinheiro para pessoa física ou em nome de outro beneficiário que não seja a Sanepar. Esse modelo foi pensado para garantir, além de transparência, uma maior segurança para o cliente que faz a negociação”, explica o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

COMO PARTICIPAR – A Sanepar oferece três canais de atendimento para os clientes interessados em participar do Água em Dia +: o WhatsApp (41) 99544-0115; o telefone 0800 200 0115; e o atendimento presencial em uma Central de Relacionamento.

