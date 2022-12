Sanepar passa a integrar Índice de Sustentabilidade Empresarial

Da Redação

A empresa paranaense passa a figurar, pela primeira vez, no índice de sustentabilidade empresarial

A Sanepar passará a integrar a partir de janeiro a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 em 2023. É a primeira vez que a companhia do Paraná é incluída nesta carteira. O ISE B3 é o principal indicador de sustentabilidade do mercado. O anúncio das empresas com ISE 2023 foi feito nesta quarta-feira (28) pela B3 e inclui 70 empresas de capital aberto e ações negociadas na Bolsa dos mais diversos setores.

O ISE B3 acompanha o desempenho médio dos preços das ações de empresas que se destacam por seu comprometimento com as práticas Ambiental, Social e de Governança (ASG). Um dos objetivos do ISE é incentivar a decisão de investimentos em ações sustentáveis e induzir as empresas a adotarem práticas de sustentabilidade, o que contribui para os negócios.

O processo para a seleção da carteira se inicia com o convite para participação e apresentação de evidências de cumprimento das práticas ASG. São avaliados: capital humano; governança corporativa e alta direção; modelo de negócio e inovação; capital social, meio ambiente e mudanças no clima. O ISE B3 utiliza o score CDP-Climate Change para avaliar o desempenho das companhias na dimensão Mudança no Clima. Ou seja, as empresas que não participam do CDP-Climate Change não podem compor esta carteira.

Outro fator considerado é o Rep Risk index (RRI), que é um fornecedor internacional de coleta e análise de informações públicas disponíveis online sobre riscos ambientais, sociais e de governança corporativa.

“Nossa inclusão no índice ISE B3 é uma conquista importante, que nos estimula a consolidar uma agenda ASG consistente e relevante. É um marco significativo para a Companhia, que tem em seus objetivos a evolução contínua das práticas ambientais, sociais e de governança”, afirma o diretor-presidente da Companhia, Claudio Stabile.

