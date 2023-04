Sanepar lança campanha para divulgar atendimento pelo WhatsApp

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Estação de captação de água da Sanepar no Solitude

A Sanepar lançou uma campanha para divulgar o número de WhatsApp (41 99544-0115) para atendimento aos clientes de todo o Estado. O objetivo é mostrar que vários serviços podem ser solicitados por meio do aplicativo, sem o cliente precisar ir a uma Central de Relacionamento nem aguardar atendimento no telefone. As peças publicitárias estão sendo veiculadas na televisão, nas mídias digitais, em spots de rádio e em formato impresso.

continua após publicidade .

A campanha é um reforço da Sanepar para que as pessoas usem com mais frequência um serviço criado exclusivamente para facilitar a vida dos clientes da Companhia. Outro ponto importante – seguindo a política de alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as práticas Ambiental, Social e de Governança (ASG) – é que o roteiro da campanha foi pautado pela diversidade, com a escolha de atores que representam os vários recortes sociais da população.

-LEIA MAIS: 4ª parcela do IPVA dos veículos de placas 1 e 2 vence nesta segunda

continua após publicidade .

Pelo WhatsApp é possível solicitar ligação nova de água ou de esgoto, informar falta d’água, consultar e negociar débitos e/ou solicitar segunda via, além de outros serviços, consultar protocolo e obter informações.

Confira o vídeo da campanha:





Siga o TNOnline no Google News