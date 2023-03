Sanepar inicia perfuração de novo poço artesiano em Faxinal

Da Redação

O poço terá 300 metros de profundidade

A Prefeitura Municipal de Faxinal informou, nesta quinta-feira (23), que já chegaram à cidade os caminhões e equipamentos da empresa responsável pela perfuração de mais um poço artesiano. A obra faz parte de uma série de medidas que estão sendo adotadas a pedido do prefeito, Ylson Álvaro Cantagallo.

De acordo com a Hidropel Poços Artesianos, empresa licitada pela Sanepar para a perfuração do poço artesiano, a previsão é de que os trabalhos sejam finalizados em 60 dias. O prazo pode sofrer alterações a depender do tipo de terreno no subsolo.

Visando trazer mais segurança e suprir a demanda do abastecimento de água da população, o novo poço terá 300 metros de profundidade com vazão de 100 e 150 mil litros de água por hora, segundo um funcionário da Sanepar.

A obra conta com R$ 892.534,00 de investimentos advindos de recursos do Governo do Estado.

