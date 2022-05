Sanepar faz reajuste de 4,96% na tarifa de água e esgoto

Da Redação

A partir desta terça-feira (17), haverá um reajuste na tarifa de água e esgoto, de acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). A empresa informou que, com a mudança, a tarifa mínima será de R$ 81,45. O reajuste é de 4,96%.

O aumento foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) e ocorre na 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP). O próximo reajuste deve ser feito a partir de abril de 2023.



Segundo a Agepar, o reajuste ocorre considerando o desenvolvimento de trabalhos de revisão tarifária.

O novo reajuste é válido para os municípios onde a Sanepar administra os serviços de água e esgoto.



A recomendação da Sanepar é para que os moradores economizem, já que pode haver crise hídrica novamente no estado.

