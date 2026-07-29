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Sanepar disponibiliza WhatsApp para população comunicar vazamentos de água

Cliente pode enviar foto ou vídeo de vazamento no no número (41) 99544-0115 para que equipes ajam com rapidez no conserto, evitando desperdícios

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 15:31:24 Editado em 29.07.2026, 15:31:17
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Sanepar disponibiliza WhatsApp para população comunicar vazamentos de água
Autor Atualmente, a Sanepar registra, por meio do WhatsApp, cerca de 20 mil relatos por mês - Foto: Sanepar

A Sanepar disponibiliza um canal no WhatsApp para que a população comunique vazamentos de água ou extravasamentos de esgoto nas ruas. O cliente pode informar o endereço ou a referência do local do vazamento e também enviar foto ou vídeo de até 30 segundos. Não é necessário informar o número de matrícula da fatura nem ser titular de uma ligação de água.

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A parceria entre o cidadão e a Sanepar para identificar e agir no conserto de vazamentos da forma mais breve possível colabora com a redução do desperdício, da perda de água e dos impactos ambientais gerados pelo extravasamento de esgoto.

Atualmente, a Sanepar registra, por meio do WhatsApp, cerca de 20 mil relatos por mês. Deste total, apenas 18% são relativos a vazamentos de água na rua — a maioria, cerca de 72%, corresponde a informes de vazamentos no cavalete (junto ao hidrômetro).

COMO FAZER – Por mensagem para o WhatsApp da Sanepar, no número (41) 99544-0115, o cliente falará com a atendente virtual Sane. Após o contato inicial, é preciso aceitar a Política de Privacidade. Na sequência, selecione a opção 2 (Informar vazamento/Qualidade da água). Em seguida, defina se o caso é de água, esgoto ou se prefere fazer o relato direto por foto ou vídeo. Também é necessário informar se o problema está no cavalete (hidrômetro) ou na rua. Para direcionar a equipe de campo, indique a cidade, o nome da rua e um número predial próximo como referência. Por fim, a conversa será encaminhada a um atendente humano, que gerará o número de protocolo e acionará a equipe técnica local.

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AGILIDADE E ECONOMIA – Ao comunicar um vazamento de água ou extravasamento de esgoto diretamente à Sanepar pelo WhatsApp, o cidadão presta um serviço relevante para a comunidade e para o meio ambiente, permitindo que os reparos sejam feitos em menor tempo, evitando retrabalho e ajudando a reduzir perdas de água. A publicação de fotos e vídeos em redes sociais pessoais, por exemplo, está fora do alcance de monitoramento da empresa e não colabora para a solução do problema.

Ainda que as redes de distribuição da Sanepar sejam monitoradas por equipes em campo, por equipamentos instalados nas tubulações e pelos Centros de Controle Operacional, vazamentos e rompimentos de menor porte nos milhares de quilômetros de tubulações subterrâneas da Companhia podem ser identificados mais rapidamente por quem está passando pelo local e avisa a empresa pelo WhatsApp. Comunicar pelo telefone 0800 200 0115 também é possível, mas o envio de imagens pelo aplicativo garante mais rapidez.

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