Sanepar disponibiliza sistema de monitoramento para Defesa Civil

A Sanepar disponibilizou um sistema de monitoramento de bacias hidrográficas para a Defesa Civil do Paraná. O chamado Infohidro monitora em tempo real as condições hidrometeorológicas nas bacias do Estado. Estações meteorológicas e telemétricas instaladas em todas as regiões enviam dados sobre volume de chuvas, vazão dos corpos hídricos, projeções hidrológicas, além de indicar previsão para sete dias.

A ferramenta foi desenvolvida em parceria com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e o Instituto Água e Terra (IAT) e é utilizada pela Sanepar para a operação dos sistemas de abastecimento de água e de diluição do efluente de esgoto. Para a Defesa Civil, os dados irão contribuir para a gestão de risco de desastres em situações de extremos climáticos.

“As mudanças climáticas vêm acelerando a ocorrência dos ciclos de estiagens e cheias, o que requer um monitoramento preciso e em tempo real a fim de agilizarmos o tempo de resposta”, afirma o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

Nesta quarta-feira (11), o presidente se reuniu com o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig, e o coordenador executivo Adriano de Melo, juntamente com o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Julio Gonchorosky, a gerente de Recursos Hídricos, Ester Assis Mendes, e o coordenador de Recursos Hídricos, Raul Marcon, com o objetivo de detalhar essa cooperação técnica. No período da tarde, técnicos da Sanepar treinaram a equipe da Defesa Civil para o uso do Infohidro.

“Para nós, da Defesa Civil, essa ferramenta irá colaborar para melhorar a previsão de situações que requeiram ações antecipadas. Vai facilitar a gestão dos riscos”, destaca o coronel Schunig.

BARRAGEM PIRAQUARA – A Sanepar também comunicou à Defesa Civil que, na semana passada, interrompeu os serviços de manutenção periódica da Barragem de Piraquara II, que mantinham o nível em 70%. Com a suspensão do serviço, a barragem voltou a armazenar a carga de chuvas. Desde a suspensão, a barragem acumulou cerca de 5 bilhões de litros de água. O processo de manutenção será retomado após o período de alta pluviosidade.

