Saiba quem tem direito a desconto de 25% na fatura da Sanepar a partir de outubro

Os consumidores paranaenses atendidos pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) terão um alívio no bolso a partir de 1º de outubro. A empresa passa a aplicar um desconto de 25% na tarifa mínima de água e esgoto, benefício que incide diretamente sobre a faixa de consumo dos primeiros cinco metros cúbicos. Para ter direito à redução, o cliente não precisa realizar nenhum tipo de solicitação ou cadastro, pois o abatimento é concedido de forma automática no exato momento em que o pagamento é efetuado. O detalhamento do valor descontado poderá ser conferido pelos usuários no campo de informações adicionais impresso no documento.



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A aplicação desse benefício financeiro na conta dos paranaenses é o desfecho de uma longa disputa judicial envolvendo precatórios da União. A verba foi recebida pela Sanepar após mais de 30 anos de um processo que questionava a cobrança indevida de Imposto de Renda entre os anos de 1994 e 1996. Junto com a devolução desse montante aos clientes por meio do desconto tarifário, a companhia inicia outubro apresentando uma reformulação completa no visual de suas faturas. Além de a conta ser impressa na cor rosa durante este mês, em apoio à campanha de prevenção ao câncer de mama, o novo layout foi desenhado para ser mais prático e já se antecipa às exigências de emissão de notas fiscais previstas pela Reforma Tributária.

O modelo reformulado prioriza a facilidade de leitura e a organização financeira do consumidor. Logo no topo da página, passam a ganhar destaque informações essenciais como o número da matrícula, o valor cobrado e a data de vencimento. O entendimento sobre o volume de água gasto também foi aprimorado por meio de uma tabela detalhada de leitura do hidrômetro, na qual o campo de consumo faturado evidencia a quantidade exata que está sendo cobrada. A Sanepar informou que, em breve, o cabeçalho permitirá a inclusão do nome do cônjuge e do endereço completo, uma medida que visa facilitar a vida de quem utiliza a fatura como comprovante de residência.

A organização do relacionamento com o cliente também sofreu alterações importantes com a criação de um espaço unificado de comunicação na própria conta. A partir de agora, um campo exclusivo para avisos concentrará todas as notificações relevantes, como alertas sobre faturas atrasadas ou avisos de oscilações atípicas no consumo de água daquele imóvel. Com essa centralização, a Sanepar deixa de enviar correspondências e documentos separados para realizar cobranças ou notificações, bastando que o consumidor consulte a sua fatura mais recente para estar ciente de toda a sua situação junto à companhia.