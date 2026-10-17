Saiba quem são vítimas de acidente fatal na BR-163 no Paraná

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado, 17, na BR-163, em Toledo, resultou na morte de duas pessoas nas proximidades do Centro de Eventos Ismael Sperafico. As vítimas fatais foram identificadas como Lucas Willian, de 28 anos, e Luan Marcel Souza, de 29 anos. Ambos ocupavam um veículo Toyota Corolla no momento da colisão contra um caminhão de grande porte que transportava uma carga de carne pela rodovia federal

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A violência do impacto entre os dois veículos fez com que os ocupantes do carro não resistissem aos ferimentos, com o falecimento sendo constatado ainda no próprio local da ocorrência. Confirmando a gravidade do cenário encontrado pelas equipes de resgate assim que chegaram ao trecho atingido, o bombeiro responsável pelo atendimento declarou que "vítimas já estavam em óbito".

Foto: Reprodução/Catve.com Foto: Reprodução/Catve.com

O condutor do caminhão envolveu-se no acidente sem sofrer qualquer tipo de lesão física e detalhou como a colisão aconteceu repentinamente. Segundo o relato do motorista da carreta, o automóvel seguia no sentido a Marechal Cândido Rondon quando teria saído da pista, atravessado o canteiro central e atingido o caminhão, que trafegava em direção a Cascavel. O caminhoneiro informou ainda que havia saído de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, e tinha como destino final o Rio Grande do Sul, onde realizaria a entrega do carregamento de carne.

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Equipes da Polícia Rodoviária Federal compareceram rapidamente ao ponto do sinistro para realizar os levantamentos periciais e apurar as circunstâncias exatas que levaram à perda de controle do automóvel. Durante os trabalhos das forças de segurança e dos serviços de emergência, a circulação de veículos na rodovia precisou ser parcialmente interditada, permanecendo a passagem operando em meia pista ao longo de todo o atendimento.

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