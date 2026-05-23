Saiba quem eram as mulheres que morreram em grave acidente no PR

Foram identificadas as três mulheres que morreram em um grave acidente de trânsito na PR-473, em Quedas do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na noite da última sexta-feira (23). As vítimas fatais são Danyelle Santos da Silva, de 20 anos, Devanir Bueno da Silva e Rosani Teresinha Paulik Vieira, ambas de 60 anos. A colisão frontal entre dois carros de passeio deixou ainda três pessoas gravemente feridas.

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O acidente ocorreu no quilômetro 53 da rodovia e envolveu um VW Voyage, com placas de Dionísio Cerqueira (SC), e um Chevrolet Classic, emplacado em São Jorge d’Oeste (PR). As três mulheres não resistiram ao impacto e morreram ainda no local. Entre os sobreviventes estão o motorista do Voyage, um jovem de 18 anos, e uma menina de 8 anos que estava no mesmo veículo. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Universitário de Cascavel. No Classic, o condutor de 61 anos também sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento médico imediato.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a dinâmica exata da batida ainda não foi esclarecida, sendo registrada preliminarmente como um sinistro de trânsito de tipo não identificado. O relatório policial aponta que não havia testemunhas no trecho no momento da colisão. Além disso, devido à gravidade dos ferimentos, os motoristas não tinham condições de relatar os fatos durante o resgate. As causas da tragédia serão apuradas pelas autoridades.

Os corpos das vítimas foram recolhidos após o trabalho das equipes de socorro e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). As informações sobre as identidades foram divulgadas pelo portal local Quedas do Iguaçu Em Foco. As cerimônias de despedida foram divididas entre os municípios da região. O velório de Danyelle foi programado para o Pavilhão do Assentamento 10 de Maio, enquanto Devanir é velada na Capela Mortuária John Kennedy, ambas as estruturas localizadas em Quedas do Iguaçu. Já Rosani será velada na Casa Mortuária Municipal de São Jorge d’Oeste.

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