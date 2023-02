Saiba quem é Luiz Fernando Tomasi Keppen, novo presidente do TJPR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Luiz Fernando Tomasi Keppen, de 61 anos.

A nova diretoria do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) tomou posse nesta sexta-feira (03). Quem assumiu a presidência foi o desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. Conheça mais sobre o presidente do TJPR.

continua após publicidade .

Keppen nasceu nasceu em 24 de março de 1961 em União da Vitória, no Sul do Paraná. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-PR em 1986, fez a preparação para o ingresso na Magistratura na Escola da Magistratura do Paraná e tornou-se mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), na área de Direito Processual Civil em 1999.

LEIA MAIS: Homem de 25 anos morre após confronto com a PM em Apucarana

continua após publicidade .

Juiz de Direito desde 1989, já autou nas comarcas de Umuarama, Alto Paraná, Campo Mourão, Londrina e Curitiba e foi o criador do Projeto de Resolução Alternativa de Conflitos do Juizado Especial de Curitiba, em 2001.

Keppen foi membro eleito do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na classe Juiz de Direito no biênio 2009/2011. No dia 15 de março de 2013, tomou posse como desembargador do TJ e tornou-se membro da 16ª Câmara Cível.

Depois trilhou carreira no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, até voltar ao TJPR, onde acaba de ser eleito presidente para biênio 2023 / 2024.

continua após publicidade .





Carreira nacional

Keppen foi é é membro de vários Conselhos e Fóruns de Direito ao redor do País.

Já foi membro e diretor de outros órgãos do judiciário, como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar) e Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). E também seguiu para a área educacional. Pela Amapar, ministrou cursos na área do Direito Penal na Alemanha, entre 2014 e 2017, além de ser coautor e organizador de três livros de Direito. E autor de diversos artigos em resvistas especializadas na área do Direito.

continua após publicidade .

Foi professor da Escola Superior de Estudos Empresariais e Informática (Essei), Faculdade Estadual de Campo Mourão, Universidade Tuiuti do Paraná, PUC-PR, Faculdade Leocádio José Correia, Centro Universitário Curitiba, Fundação Escola Superior do Ministério Público no Rio Grande do Sul e chegou a ser coordenador de Núcleo de Mediação da Tuiuti.

Recebeu várias honrarias e comendas, sendo a mais elevada a admissão na Ordem do Tribunal Superior Eleitoral – Assis Brasil – no Grau de Grande Oficial, em 05 de abril de 2016.





Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News