Saiba como está situação da BR-277 e da BR-376 neste domingo (15)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo a PRF, há pontos de lentidão em alguns trechos das duas rodovias.

A BR-277 está com sem congestionamento neste domingo (15) na região de Morretes, no litoral do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade .

Há um desvio operacional na altura do quilômetro 42, o que deixa o trânsito mais lento na região.

Em atualização realizada às 14h40, segundo a PRF, não há filas registradas nos dois sentidos da rodovia.

continua após publicidade .

No mesmo horário, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), no sentido Paranaguá, o tempo aproximado de viagem é de 1h10. No sentido Curitiba, 1h20.

Veja mais abaixo a situação na BR-376.

O DER começou na segunda (9) as obras de contenção das encostas da BR-277. O serviço iniciou de forma emergencial no km 41, no sentido de quem desce para Matinhos.

continua após publicidade .

Em dezembro, a pasta assinou um convênio com o governo federal para realizar as obras. A previsão é liberar as duas pistas no sentido litoral da rodovia até 25 de fevereiro.

No km 42, onde houve deslizamentos em outubro, os reparos são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em nota, a pasta informou que estão sendo feitas a perfuração da encosta, a instalação de telas e colocação de concreto.

O DNIT prevê a liberação de uma faixa no sentido litoral até 16 de fevereiro. A expectativa é que as duas faixas sejam totalmente liberadas até 31 de março.

continua após publicidade .

Situação na BR-376

Também há pontos de lentidão na BR-376, principal ligação entre Paraná e Santa Catarina. A estrada também é opção entre Guaratuba, no litoral paranaense, e Curitiba.

continua após publicidade .

A concessionária Arteris Litoral Sul informou, às 14h40, que há congestionamentos nos seguintes trechos:

No sentido Santa Catarina, fila de 7 quilômetros entre Tijucas do Sul e Guaratuba;No sentido Curitiba, 20 km de fila (do km 682 ao km 668, em Guaratuba).

De acordo com a PRF, a BR-376 permanece interditada parcialmente no km 668, onde foi registrado um deslizamento no final do ano passado que matou duas pessoas.

Com informações: g1

Siga o TNOnline no Google News