Sabáudia entrega quadra esportiva Professor Olívio Pereira - TNOnline

A Prefeitura de Sabáudia, através da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, respeitando as normas de distanciamento social e uso de máscaras devido à pandemia do novo coronavírus, inaugurou, com um número restrito de pessoas, a quadra poliesportiva da Escola Municipal Professora Neida de Assis Brasileiro “Professor Olívio Pereira”.

Executada pela construtora Ágile, com recursos do governo federal através do PAC II – Programa de Aceleração do Crescimento e contrapartida do município, no valor de R$ 574.097,89 mil, a quadra foi construída em uma área de 980,40 metros quadrados e entregue na sexta-feira (7).

A quadra coberta conta com arquibancadas, alambrado, sala de almoxarifado, dois sanitários e dois vestiários, além de iluminação, os equipamentos padrão.

O prefeito Hugo Manueira homenageou a esposa do professor Olívio, Jovelina Coelho Pereira. Entre as autoridades presentes, estavam, a secretária Municipal da Educação, Maria Benedita Masquete, o deputado federal, Luiz Nishimori.



A secretária Benê discorreu sobre a vida profissional do homenageado, Professor Olívio, relembrando muitos momentos de sua carreira na educação. “O professor Olívio foi um profissional extremamente íntegro, dedicado, respeitado por todos e sobretudo muito ético”, enalteceu. Benê, que foi aluna do professor Olívio, lembrou que ele fez parte da sua vida escolar e de muitos estudantes sabaudienses no período entre 1963 e 2004.