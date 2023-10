Roupa Nova e Paralamas: confira a programação de fim de ano em Maringá

Com mais de 40 anos de carreira, a banda Roupa Nova vai se apresentar na abertura da "Maringá Encantada 2023", festividade de Natal criada pela gestão municipal em 2017. O show gratuito será realizado no dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, às 20h30, na Praça da Catedral. A programação inclui também a chegada do Papai Noel e acendimento das luzes de Natal.

Roupa Nova é um dos grupos musicais de maior sucesso no Brasil, com mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 álbuns lançados e 35 temas de novelas. É formada pelo sexteto Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Serginho e Fábio Nestares. Em quatro décadas na estrada, a banda lançou sucessos como "Meu Universo é Você", "Whisky a Go-Go", "Volta pra Mim", "Linda Demais", entre outras.

“A 'Maringá Encantada' mantém a tradição de oferecer lazer e entretenimento gratuito à comunidade, com shows nacionais de grande sucesso. Ter a banda Roupa Nova na abertura da nossa maior atração turística é motivo de muita alegria. Os maringaenses terão mais uma noite inesquecível e vamos cantar juntos essas canções de sucesso”, destaca o prefeito Ulisses Maia.

Lançamento do evento

A Prefeitura de Maringá, no noroeste do Paraná, vai realizar na segunda-feira (30) o lançamento da "Maringá Encantada 2023". O evento, que será às 9 horas no Auditório Hélio Moreira, vai anunciar as atrações desta edição, que começa no dia 15 de novembro e segue até 7 de janeiro de 2024. O tema deste ano será "Preservando a Magia do Natal".

Serão diversas atrações em diferentes espaços da cidade, como as praças da Catedral, de Todos os Santos (do Teatro Reviver Magó) e Napoleão Moreira da Silva, além do Parque do Japão, dos distritos de Floriano e Iguatemi entre outros locais.

Paralamas do Sucesso

Além da banda Roupa Nova, os moradores de Maringá e região ainda contarão com show também gratuito da banda Paralamas do Sucesso na virada do ano, conforme anunciou o prefeito da cidade nas redes sociais.

