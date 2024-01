Roupa Nova e duplas sertanejas abrem temporada de shows de verão

Pontal do Paraná, 12 de fevereiro de 2023 - A banda baiana Ara Ketu encerrou as atrações musicais do Verão Maior Paraná no litoral do estado.

Falta pouco! Com a montagem do palco na reta final, a expectativa cresce a cada dia nos municípios do Litoral. Atendendo a todos os gostos e diferentes gerações, a temporada de grandes shows do Verão Maior Paraná começa nesta sexta-feira (12). A dupla sertaneja Hugo e Guilherme se apresenta em Matinhos e a banda Roupa Nova em Pontal do Paraná. No sábado (13), é a vez do público de Matinhos curtir os mais de 40 anos de sucessos do Roupa Nova, enquanto Pontal do Paraná recebe a dupla Rick e Renner.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Média recorde: 23 mil empresas foram abertas por mês no Paraná em 2023

Veranistas de todos os públicos poderão curtir os shows programados para este primeiro final de semana, que são gratuitos. Os fãs de sertanejo universitário poderão conferir os principais sucessos da dupla Hugo e Guilherme, como “Torce o Olho”, “Elevador” e “Mágica”. Também representando o sertanejo, a dupla Rick e Renner, que começou a carreira ainda nos anos 1980. se apresenta com um repertório vasto, que inclui “Ela é Demais” e “Nos Bares da Cidade”.

continua após publicidade

Para quem gosta dos clássicos do rock nacional, o Roupa Nova se apresenta nos dois dias. A banda ganhadora do Grammy Latino é dona dos hits “Whisky a Go-Go”, “Dona” e “A Viagem”, entre outros, que embalaram temas de novelas, casamentos e bailes de formatura.

Os artistas abrem a programação de seis finais de semanas repletos de grandes atrações musicais. Serão 27 shows até o dia 24 de fevereiro. Nas semanas seguintes, os palcos do Litoral recebem Luan Santana, Jorge e Mateus, Zezé di Camargo e Luciano, Zé Felipe, Simone Mendes, É o Tchan, Clayton e Romário, Yasmin Santos, Bruno Rosa, Pixote, Raça Negra, George Henrique e Rodrigo, Guilherme e Benuto, Chiclete com Banana, Dudu Nobre, Matogrosso e Mathias, Amado Batista e Henrique e Diego.

Os shows acontecem todas as sextas e sábados às 21h50, com um intervalo das apresentações na semana do Carnaval. Em compensação, no dia 21 de janeiro, um domingo, a programação conta com os shows da dupla Jorge e Mateus, em Matinhos, excepcionalmente às 17h, e do cantor Bruno Rosa, em Pontal do Paraná. Os shows são promovidos pelo Governo do Estado. Todo o calendário de apresentações pode ser conferido através deste link.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



ESTRUTURA:

Em Matinhos, as apresentações acontecem em uma estrutura montada na Avenida Atlântica, 168, em Caiobá, próximo ao Pico de Matinhos. Em Pontal do Paraná, o palco fica na Avenida Sete de Setembro, 1.661, no Centro de Eventos Marisol, no Balneário Marisol. Os eventos vão contar com a presença das forças de segurança para garantir a organização do trânsito na região dos shows e a tranquilidade dos eventos. Também haverá segurança privada nos shows.

continua após publicidade

OUTRAS ATRAÇÕES:

Além dos 27 grandes shows confirmados, o Governo do Estado elaborou uma programação de outras atrações para os veranistas que estão no Litoral. Quem quiser acompanhar shows de bandas e artistas locais poderá conferir outros três palcos Sunset, que contarão com apresentações no final das tardes, de quarta a domingo. Estes outros shows acontecem simultaneamente na Praia Central, em Guaratuba, no balneário de Caiobá, em Matinhos, e no balneário de Shangri-lá, em Pontal do Paraná.

continua após publicidade

Confira a agenda de grandes shows deste final de semana:

12 de janeiro (sexta-feira)

Matinhos - Hugo e Guilherme

continua após publicidade

Pontal do Paraná - Roupa Nova

13 de janeiro (sábado)

Matinhos - Roupa Nova

Pontal do Paraná - Rick e Renner

VERÃO MAIOR PARANÁ:

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site.

Siga o TNOnline no Google News