Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
CURITIBA

Roubo a supermercado termina com suspeito morto em confronto com a PM

Crime ocorreu na noite desta terça-feira (16); segundo testemunhas, trio agiu encapuzado e armado

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 09:48:14 Editado em 17.06.2026, 09:48:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Roubo a supermercado termina com suspeito morto em confronto com a PM
Autor Confronto na noite de terça-feira - Foto: Marcelo Borges/Colaboração/Ric RECORD

Um jovem de aproximadamente 18 anos morreu na noite desta terça-feira (16) após entrar em confronto com a Polícia Militar no Bairro Alto, em Curitiba. O rapaz é apontado pelas autoridades como um dos três autores de um assalto a um supermercado ocorrido momentos antes na mesma região. As informações são da Banda B.

-LEIA MAIS: Tempo segue estável no Norte do PR até a chegada de frente fria na sexta-feira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a corporação, o crime foi registrado por volta das 20h, quando moradores acionaram o telefone 190 para denunciar o roubo em andamento. Equipes que realizavam patrulhamento nas proximidades chegaram rapidamente ao estabelecimento comercial e colheram depoimentos.

O tenente Marland, que atendeu à ocorrência, explicou que as testemunhas confirmaram a participação de três homens encapuzados na ação, destacando que pelo menos um deles estava armado para render as vítimas no local.

Com as características físicas e as descrições dos suspeitos em mãos, os policiais iniciaram buscas intensivas pelas redondezas. Logo na sequência, uma das viaturas localizou o trio. Ao notarem a aproximação policial, os indivíduos tentaram fugir, momento em que se iniciou o confronto armado que culminou na morte do jovem. As buscas prosseguem para localizar os demais envolvidos na ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ASSALTO conflito policial Curitiba Jovens e Crime segurança pública violência urbana
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV