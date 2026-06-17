Roubo a supermercado termina com suspeito morto em confronto com a PM

Um jovem de aproximadamente 18 anos morreu na noite desta terça-feira (16) após entrar em confronto com a Polícia Militar no Bairro Alto, em Curitiba. O rapaz é apontado pelas autoridades como um dos três autores de um assalto a um supermercado ocorrido momentos antes na mesma região. As informações são da Banda B.

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Segundo a corporação, o crime foi registrado por volta das 20h, quando moradores acionaram o telefone 190 para denunciar o roubo em andamento. Equipes que realizavam patrulhamento nas proximidades chegaram rapidamente ao estabelecimento comercial e colheram depoimentos.

O tenente Marland, que atendeu à ocorrência, explicou que as testemunhas confirmaram a participação de três homens encapuzados na ação, destacando que pelo menos um deles estava armado para render as vítimas no local.

Com as características físicas e as descrições dos suspeitos em mãos, os policiais iniciaram buscas intensivas pelas redondezas. Logo na sequência, uma das viaturas localizou o trio. Ao notarem a aproximação policial, os indivíduos tentaram fugir, momento em que se iniciou o confronto armado que culminou na morte do jovem. As buscas prosseguem para localizar os demais envolvidos na ocorrência.