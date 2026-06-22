Roubo a joalheria termina com mulher refém, tiros e cerco policial no PR

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Um assalto a uma joalheria dentro do Shopping Crystal terminou com uma funcionária feita refém, disparos de arma de fogo e um cerco policial na tarde desta segunda-feira (22), no bairro Batel, em Curitiba (PR).

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Segundo a Polícia Militar (PM), dois homens armados invadiram a loja e renderam funcionários. Durante a fuga, uma vendedora foi usada como refém até a saída do shopping. Os criminosos também efetuaram ao menos três disparos para o alto antes de deixarem o local.



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Apesar da movimentação e dos tiros, ninguém ficou ferido.

De acordo com as investigações iniciais, um dos suspeitos entrou sozinho na joalheria e chegou a ser atendido por uma funcionária. Pouco depois, um segundo homem entrou no estabelecimento e a dupla anunciou o assalto.

Os criminosos recolheram diversas joias expostas e colocaram os produtos em sacolas antes de deixar a loja.

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A quantidade de peças levadas e o prejuízo causado pelo crime ainda não haviam sido divulgados até a noite desta segunda-feira.

A PM informou que um terceiro integrante do grupo permaneceu do lado de fora do shopping, responsável por conduzir o veículo utilizado na fuga.

Funcionária foi usada como refém durante fuga

Durante a saída do estabelecimento, uma mulher que trabalha no estabelecimento foi obrigada a acompanhar os assaltantes até a rua.

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Segundo o tenente Alexandre Frankenberg, da PM, a vítima foi mantida sob ameaça apenas durante o trajeto entre a loja e o carro utilizado pelos criminosos.

"Momentaneamente, uma das vendedoras foi feita refém no percurso da saída da loja até a rua. Ele a fez refém para sair do shopping e entrar no carro de fuga. Ela já foi liberada sem ferimentos."

A funcionária foi libertada logo após os suspeitos deixarem o shopping e não sofreu lesões.

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Criminosos dispararam tiros e causaram pânico no shopping

Imagens registradas por uma câmera automotiva mostraram o momento em que os assaltantes correram em direção ao veículo de fuga.

Nas gravações, os criminosos aparecem efetuando disparos para o alto em meio ao trânsito da região antes de deixar o local.

As circunstâncias dos tiros ainda são investigadas. A polícia apura quantos disparos foram efetuados e se houve outros envolvidos na ação.

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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Nenhuma pessoa foi atingida.



Polícia localiza carro abandonado e celular dos suspeitos

Logo após o roubo, equipes da PM iniciaram buscas em Curitiba, principalmente na região central e no Batel.

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Pouco tempo depois, o carro utilizado na fuga foi localizado abandonado. O veículo passou por perícia e deverá auxiliar na identificação dos envolvidos.

Durante as diligências, os policiais também encontraram um celular que pode ter sido deixado por um dos integrantes da quadrilha.

Segundo a PM, testemunhas indicaram que o aparelho pertence a um dos suspeitos. O material será analisado pela investigação.

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Um dos criminosos esteve no local há alguns dias se passando como cliente

As primeiras apurações apontam que um dos autores já havia estado na joalheria dias antes do crime.

A suspeita é de que ele tenha visitado o local para observar a rotina da loja antes de retornar para executar o assalto.

A Polícia Civil agora concentra os trabalhos na análise das imagens de segurança do shopping, dos registros feitos por testemunhas e dos vestígios encontrados no veículo abandonado.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

O que dizem o shopping e a joalheria

Em nota, o Shopping Crystal informou que colaborou com as autoridades durante toda a ocorrência e destacou que ninguém ficou ferido.

"O shopping esclarece que não houve feridos e está colaborando com a investigação, junto às autoridades competentes. O empreendimento segue em funcionamento."

Já a joalheria alvo do assalto também informou que todos os funcionários passam bem.

"Apesar do ocorrido, todos os colaboradores da Camilo Joalheiros estão bem e em segurança. Felizmente, ninguém ficou ferido."

A empresa afirmou ainda que, neste momento, a prioridade está voltada ao atendimento da equipe e à reorganização das atividades após o crime.

A Polícia Civil do Paraná (PCPRF) trabalha para identificar todos os integrantes da quadrilha, esclarecer a dinâmica da fuga e recuperar as joias levadas no assalto.

Os investigadores também apuram a participação de possíveis comparsas que teriam auxiliado os criminosos antes e depois da ação.