Rotam invade tabacaria que funcionava como ponto de tráfico

A ação da PM resultou na apreensão de cocaína, uma arma e munições

Um tabacaria recém-inaugurada na região do jardim Quebec, em Maringá, Paraná, foi alvo de uma ação da Polícia Militar (PM) na noite dessa quarta-feira (22). A equipe da Rotam realizou a prisão do proprietário do estabelecimento e aprendeu cocaína, uma arma e munições.

A polícia adentrou no local depois de notar uma movimentação estranha. Os agentes de segurança revistaram o dono da tabacaria e, com ele, encontraram porções de cocaína.

No interior do estabelecimento, os policiais acharam mais drogas. Após isso, a equipe da Rotam decidiu ir até a casa do homem, onde encontraram 1,5 kg de cocaína, máquinas de cartão, balança de precisão, dinheiro, uma arma de fogo com pente alongado e mira laser, e munições.

O responsável pela tabacaria foi preso em flagrante. A PM trabalha com a hipótese de que a loja funcionava apenas como fachada para a venda de drogas e lavagem de dinheiro.

Com informações do GMC Online.