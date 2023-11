Rompimento de rede afeta o abastecimento em bairros de Curitiba

A Sanepar informa que rompeu uma das redes de distribuição de água de Curitiba neste domingo (26) na Rua Anita Garibaldi, no Bacacheri. O rompimento da tubulação afeta o fornecimento de água nas regiões dos bairros Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui e Juvevê. As equipes trabalham no conserto da rede, devendo concluir até as 23 horas. A previsão é a que de o abastecimento volte à normalidade a partir das 3 horas da madrugada da segunda-feira (27), e será de forma gradativa.

continua após publicidade

Também neste domingo está sendo executado o conserto emergencial em uma das principais redes de distribuição de água na região do Bairro Cajuru, em Curitiba. O vazamento na tubulação, que tem 400 milímetros de diâmetro, pode afetar o abastecimento no Bairro Cajuru, em Curitiba, e nos bairros São Judas Tadeu, Guatupê, Ipê, Academia e Cristal, em São José dos Pinhais.

As equipes trabalham no conserto da rede, devendo concluir até as 20 horas. No entanto, a previsão é a de que fornecimento de água volte à normalidade gradativamente no início da madrugada de segunda-feira (27).

continua após publicidade

Em situações como estas, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, é preciso ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Siga o TNOnline no Google News