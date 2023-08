Rolândia terá leilão de veículos, sucatas e eletrônicos; saiba mais

O leilão acontecerá no dia 18 de Setembro

A Prefeitura de Rolândia, cidade ao norte do Paraná, está programando um leilão online para o dia 18 de setembro, às 13h00. De acordo com a administração, serão leiloados veículos, sucatas, eletrodomésticos, mobiliário, entre outros.

Ainda segundo os organizadores, quem tiver interesse em participar pode efetuar lances até a data e horário agendado para a realização do leilão. Os agendamentos são realizados pelo site.

A visita pode ser previamente agendada através dos telefones (43) 3255-8615 ou (43) 3255-8650, com agendamento disponível de 11 a 15 de setembro. Os horários de visitação são às 13h00 e às 15h00.

