Rodovias estaduais têm trechos interditados devido a estragos das chuvas e obras

DER-PR orienta que os motoristas se planejem com antecedência e fiquem atentos à sinalização nos locais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informa sobre interdições nas rodovias estaduais devido às chuvas do último final de semana ou para obras de manutenção, reconstrução de aterros e detonação de rochas. O órgão orienta que os motoristas se planejem com antecedência e fiquem atentos à sinalização nos locais afetados.

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CAMPOS GERAIS - A pista da PR-170, no km 466, sentido Foz do Areia, continua interditada devido às chuvas ocorridas no final de semana.

Além disso, a PRC-466, entre os km 191 e 211, entre Pitanga e Turvo, será totalmente interditada para detonação de rochas, de quarta a sexta-feira (28 a 30), das 14h às 17h. Na quinta (29), a operação ocorre no km 223, no acesso à Turvo, no mesmo horário, também com interrupção do tráfego.

REGIONAL LESTE - Na PR-092, no km 78, entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, o tráfego está em meia pista e devidamente sinalizado. O mesmo ocorre no km 70 da rodovia. A PR-433, no km 26, na Lapa, está interditada por conta de alagamento na pista.

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REGIÃO OESTE - A PR-592, que liga Nova Prata do Iguaçu à região da Usina Salto Caxias, segue com o tráfego interrompido no km 15, após o rompimento de uma galeria provocado pelas chuvas. A Secretaria da Infraestrutura e Logística trabalha para contratação de um processo emergencial para início de obras na região.

A PR-281 continua com interdição, desde o entroncamento com a PR-182 em Realeza até o entroncamento com a PR-583 em São Valério (Planalto). O DER/PR deve intensificar os trabalhos nesta terça-feira (27), com o apoio das prefeituras de Realeza e Planalto.

REGIÃO NOROESTE - A PR-554, entre Doutor Camargo e São Jorge do Ivaí, segue interditada por conta da elevação do nível do Rio Andirá e o consequente alagamento do pista.