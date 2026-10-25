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Rodovias do PR seguem com interdições por deslizamentos; veja os trechos afetados

Apesar da melhora temporária no tempo, rodovias como a PR-170 e a PR-281 continuam fechadas

Escrito por Da Redação
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Rodovias do PR seguem com interdições por deslizamentos; veja os trechos afetados
Autor Trechos de rodovias no Paraná estão interditadas devido a deslizamentos - Foto: DER/PR

Apesar da trégua nas chuvas em algumas regiões do Paraná, diversas rodovias estaduais continuam total ou parcialmente interditadas devido a quedas de barreiras e deslizamentos de encostas. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) segue monitorando os trechos afetados, enquanto o Simepar prevê o retorno das precipitações com maior intensidade a partir do final da próxima semana.

-LEIA MAIS: Mais de 10 cidades do PR registram chuva acima de 100 mm no sábado

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Entre os bloqueios atuais, a PR-170, no sentido Foz do Areia, e a PR-364, na Serra do Leão, apresentam interdições em dois pontos, tendo a BR-277 como principal rota alternativa para os motoristas. A PR-281 também continua fechada desde o entroncamento com a PR-182, em Realeza, até o cruzamento com a PR-583, em São Valério, com previsão de retomada das obras de limpeza na segunda-feira (26). Outras rodovias com o tráfego interrompido incluem a PR-487, no trecho entre Manoel Ribas e Nova Tebas, e a PR-092, que registra queda de barreiras nos quilômetros 42, 44 e 77, na ligação entre Cerro Azul e Rio Branco do Sul.

Alguns trechos já foram liberados pelas equipes operacionais, mas ainda exigem atenção constante. É o caso da PR-180, no contorno Leste de Francisco Beltrão, que teve o tráfego restabelecido, embora o risco de novas interdições persista devido ao material que continua descendo da encosta. Na rodovia PR-364, próximo a Goioxim, a pista também já foi totalmente desobstruída após registrar bloqueios recentes.

Diante do cenário de instabilidade, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL) e o DER/PR recomendam cautela redobrada aos motoristas em virtude das pistas molhadas. A orientação oficial é que os condutores programem as viagens com antecedência e respeitem rigorosamente a sinalização disposta nas vias. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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Condições de Trânsito Deslizamentos interdições paraná rodovias
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