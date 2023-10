Rodovias do Paraná estão com bloqueios após temporais; veja quais

Diversas estradas do Paraná foram afetadas pelos temporais que vêm atingindo o estado nos últimos dias. Há rodovias com totais e outras com bloqueios parciais. De acordo com a Defesa Civil, na manhã desta segunda-feira (30), desde a última quinta-feira (26), mais de 65,3 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas e cerca de 4,7 mil imóveis foram danificados em 54 cidades paranaenses.

Confira uma lista sobre a situação das estradas do Paraná nesta segunda. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR):

Rodovias federais

Bloqueios totais:

BR-153, entre Irati e Rebouças - km 344 interditado devido a alagamentos;

BR-153, em Imbituva - km 1 interditado devido a alagamentos;

BR-476, em União da Vitória - km 466 alagado. Veículos leves têm desvio dentro do perímetro urbano. Veículos pesados devem usar a BR-153 em Paulo Frontin, sentido Irati (BR-277).

Bloqueios parciais:

BR-476, entre Adrianópolis e Bocaiúva do Sul - Diversos pontos de queda de barreira e queda de árvores. Equipes estão trabalhando na limpeza da pista.

Rodovias estaduais

Bloqueios totais:

PR-151 em Jaguariaíva – A rodovia cedeu na altura do km 214, local onde um bueiro tubular metálico de 3,5 m recebia o fluxo de água vindo do Rio Capivari, cujo volume aumentou excessivamente. O local está em obras.

PR-540 em Entre Rios, distrito de Guarapuava – Bloqueio do km 0 ao km 6, devido ao rompimento de um bueiro tubular metálico, que comprometeu o pavimento. Trecho já está em obras.

PRC-466 em União da Vitória – Bloqueio próximo à Ponte dos Arcos Manoel Ribas em função do risco de escorregamento de rochas.

PR-836 e PRC-280 em União da Vitória – As duas rodovias com pistas alagadas devido à cheia do Rio Iguaçu, na altura do km 0.

PR-481 em Ampére – Bloqueio total da rodovia entre Ampére e Santo Antônio do Sudoeste por alagamento das pistas.

PR-281 entre Realeza e São Valério – Há bloqueio devido à cheia do Rio Capanema. As águas estão prestes a atingir a superestrutura da ponte, trazendo risco de instabilidade da estrutura e de seus acessos. O DER/PR permanece monitorando o local e vai analisar os taludes e a ponte após as águas baixarem.

PRC-423, em Campo Largo - Interditada no Km 25 devido alagamento.

Bloqueios parciais:

PR-092 em Cerro Azul: Bloqueio parcial por conta de rachadura na pista.

Estrada da Graciosa (PR-410) em Morretes – Bloqueio preventivo da rodovia somente à noite, durante esse período de chuvas. Aberta das 7h às 19h e fechada das 19h às 7h.

PR-151 em Piraí do Sul – Bloqueio de uma pista no km 259 devido a escorregamento de terra e vegetação sobre o pavimento. O DER/PR está providenciando a retirada do material.

PR-364 entre Irati e São Mateus do Sul - Bloqueio parcial por escorregamento de terra que atingiu mais da metade da pista em um segmento. O trecho atualmente passa por obra de pavimentação. A empresa responsável pelos serviços já foi acionada para trabalhar na liberação da pista com a maior celeridade possível.

PRC-466 - Turvo e Pitanga - Está com múltiplos pontos de escorregamento de terra e vegetação, com a rodovia em meia-pista. Até o momento os danos foram identificados no km 193, km 199, km 200 e km 207, com o material caindo do talude sobre a pista direita.

PR-151 entre Ponta Grossa e Palmeira – Uma pista está bloqueada por escorregamento de terra próximo ao trevo de entroncamento com a PR-438, em Ponta Grossa. O dano está localizado no km 344, em trecho que faz ligação com o município de Palmeira. Já foi disponibilizada sinalização emergencial alertando os usuários, e os serviços de remoção e limpeza são providenciados.

*Com informações g1 Paraná.

