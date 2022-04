Rodovia Toledo e Santa Helena recebe reforço na sinalização

Da Redação

Programa de segurança viária do DER/PR executou nova sinalização horizontal e instalação de tachas refletivas na PR-317, em trecho de 60,9 quilômetros. - Curitiba, 28/04/2022

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) executou uma nova sinalização horizontal e a instalação de tachas refletivas na PR-317, entre Toledo e São Clemente, distrito de Santa Helena, na região Oeste. O trecho tem extensão de 60,9 quilômetros e também cruza as cidades Ouro Verde do Oeste e São José das Palmeiras, e a localidade de Luz Marina, no território de São Pedro do Iguaçu. As melhorias beneficiam mais de 150 mil habitantes, além de condutores do tráfego de longa distância que utilizam a via.

Os serviços incluíram a pintura de faixa dupla contínua, faixa contínua e seccionada, faixa simples seccionada e faixas de bordo, além da implantação de tachas refletivas bidirecionais. Foram utilizadas tinta à base de resina acrílica emulsionada em água e tinta à base de resina acrílica, ambas retro refletivas, para a pintura das faixas.

“Os serviços do Proseg Paraná trazem um ganho imediato em segurança para todos os usuários das rodovias já contempladas, especialmente para o tráfego noturno, com reforço da sinalização horizontal e a implantação das tachas refletivas”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

“Neste caso, foi executada principalmente a sinalização provisória, com vida útil de aproximadamente doze meses, pois é um trecho que será atendido com serviços de conservação do pavimento em um dos contratos futuros que o DER está elaborando, para licitação em breve. E o Proseg Paraná vai retornar no trecho também, para reforçar a sinalização horizontal e instalar ainda mais dispositivos de segurança”, completa.

Este trecho da PR-317 está contemplado no lote 7 do programa, que prevê um investimento de R$ 41.509.010,18 para atender 1.072,31 quilômetros de rodovias da região Oeste até novembro de 2024.

PROGRAMA

O Proseg Paraná contempla a elaboração de projetos executivos, execução de sinalização horizontal e de sinalização vertical e a instalação de dispositivos de segurança, além da manutenção e reposição no caso de vandalismo, furto ou danos, com período de execução de 36 meses. O investimento total é de R$ 412.202.235,02 para atender 9.965,43 quilômetros de rodovias.

Entre os dispositivos e serviços do programa estão sinalização horizontal (faixa de sinalização, sinalização com plástico a frio, sinalização com termoplástico por aspersão, pintura de setas e zebrados, sinalização com material termoplástico em alto-relevo, tachas e tachões, cilindro delimitador refletivo), sinalização vertical (películas refletivas para placas, placas com chapa em ACM, suportes de sinalização, semipórtico, pórtico) e dispositivos de segurança (defensas metálicas, módulo de transição para defensa, terminal absorvedor de energia, dispositivos refletivos para defensas, refletivos em película, e delineador refletivo para barreira rígida tipo New Jersey).

