Rodovia PR-317 terá alteração no tráfego de veículos em Maringá a partir de segunda-feira

Veículos passam a utilizar as duas vias marginais entre os viadutos do Parque Industrial para liberar a pista central da rodovia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que o tráfego de veículos na PR-317 em Maringá, região Noroeste, será alterado a partir da próxima segunda-feira (31), na região do Parque Industrial.

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Entre os viadutos do km 89 e km 90, o tráfego no sentido Iguaraçu-Maringá passará a utilizar a nova via marginal, enquanto no sentido Maringá-Iguaraçu permanece na mesma via marginal que já recebe o tráfego atualmente. Ambas as vias terão agora sentido único.

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A medida é necessária para avançar na execução do muro de contenção do viaduto no entroncamento com a PR-454, que deve ser finalizado em cerca de um mês, caso as condições climáticas sejam favoráveis. Com o muro de contenção pronto, será possível liberar o tráfego de veículos no eixo central da rodovia.

O DER/PR solicita aos usuários que redobrem a atenção à nova sinalização implantada no local e adotem as devidas precauções durante o período de adaptação.