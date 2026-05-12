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Rodovia é interditada para resgate de vítima após caminhão despencar de viaduto no PR

Bloqueio no km 41,9 começou às 8h30 desta terça-feira (12) e afeta ambos os sentidos; acidente ocorreu após veículo ser fechado por uma carreta

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 08:35:37 Editado em 12.05.2026, 08:35:31
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Rodovia é interditada para resgate de vítima após caminhão despencar de viaduto no PR
Autor Resgate acontece nesta manhã de terça-feira - Foto: Reprodução/CGN

A rodovia BR-277 foi bloqueada a partir das 8h30 desta terça-feira (12), no quilômetro 41,9, na Serra do Mar, em Morretes, para a retirada do corpo de uma mulher e a remoção de um caminhão que despencou de um viaduto. A operação, conduzida de forma conjunta pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Corpo de Bombeiros, exigirá a interdição total da via no sentido Curitiba e o bloqueio de uma das faixas no sentido litoral. Os trabalhos seguirão por tempo indeterminado até a limpeza completa e a liberação do trecho.

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-LEIA MAIS: Caminhão cai 80 metros em acidente na BR-277 e passageira morre ejetada no PR

O acidente que vitimou a passageira ocorreu na tarde de segunda-feira (11), no local conhecido como Viaduto dos Padres, na pista sentido Paranaguá. De acordo com informações preliminares da PRF, o caminhão despencou de uma altura de cerca de 80 metros após ter sido fechado por uma carreta durante uma curva. A vítima fatal foi ejetada do veículo em movimento durante a queda e o corpo acabou ficando preso sob o caminhão, que parou tombado debaixo do viaduto.

O motorista do caminhão, que utilizava o cinto de segurança no momento da queda, sobreviveu. Ele sofreu ferimentos moderados e foi socorrido ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

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Ainda na tarde de segunda-feira, as equipes de resgate chegaram a iniciar uma operação utilizando técnicas de rapel para tentar acessar as vítimas. No entanto, o capitão Lucas, do Corpo de Bombeiros, explicou que a complexidade da ocorrência e o fato de o veículo estar lateralizado sob a estrutura da ponte forçaram a suspensão dos trabalhos durante a noite por questões de segurança, transferindo o resgate do corpo da passageira para a manhã de terça-feira.

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acidente BR 277 MORRETES Polícia Rodoviaria federal resgate
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