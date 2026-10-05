Rodovia do PR terá dois dias de interdição para detonação de rochas; saiba onde

Previsão é que o tráfego seja interrompido por aproximadamente 40 minutos na terça-feira e também na quarta

A Motiva Paraná informa que haverá interdição temporária nesta terça (6) e quarta-feira (7) na PR-445, no trecho entre os distritos de Irerê e Lerroville, no Paraná, para detonação de rochas de manhã e à tarde, com previsão de interrupção do tráfego por aproximadamente 40 minutos.

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Às 9h, a operação será no quilômetro 32, e às 14h, no quilômetro 44. Os horários são válidos tanto para terça quanto quarta.

A medida é decorrente das obras de duplicação da rodovia, que estão sob gestão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR).

A concessionária orienta que, se possível, os motoristas evitem o trecho nesse horário e redobrem a atenção ao trafegar pela região.

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A Motiva Paraná é responsável pela concessão de 569 quilômetros de rodovias no estado do Paraná e abrange 21 municípios nas rodovias BR-369, BR-376, BR-373, PR-445, PR-170, PR-323 e PR-090. O investimento ao longo de 30 anos será de R$ 16 bilhões em obras de melhorias de infraestrutura viária, como contornos, duplicações e faixas adicionais, além da operação.

Sobre a Motiva – Maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, atua nas plataformas de Rodovias, Trilhos e Aeroportos. São 39 ativos, em 13 estados brasileiros e 16 mil colaboradores. A Companhia é responsável pela gestão e manutenção de 4.475 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos diariamente. Em Trilhos, por meio da gestão de metrôs, trens e VLT, transporta anualmente 750 milhões de passageiros. Em Aeroportos, com 17 unidades no Brasil e três no exterior, atende aproximadamente 45 milhões de clientes anualmente. Foi a primeira empresa a abrir capital no Novo Mercado da B3 e compõe há 14 anos o hall de sustentabilidade da B3.



