Rodovia do PR será interditada para obras após danos causados pelas chuvas

Bloqueio noturno afeta a ligação entre os municípios, permitindo apenas a circulação de veículos de emergência e de equipes de resgate

Um trecho da rodovia PR-092, localizado entre os municípios de Rio Branco do Sul e Cerro Azul, no Vale do Ribeira, ficará interditado das 18h deste domingo (13) até as 6h de segunda-feira (14). O bloqueio noturno foi determinado pelas autoridades para garantir a segurança durante as obras de recuperação em pontos da pista que foram severamente danificados pelas fortes chuvas recentes na região.

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Durante as 12 horas de interdição, o tráfego será restrito de forma rigorosa. Apenas veículos das forças de segurança, de resgate e de outros órgãos que integram a força-tarefa de socorro terão permissão para circular pelo trecho, com o objetivo de atender as áreas atingidas e dar continuidade aos trabalhos de manutenção.

A recomendação é que os motoristas que dependem da rodovia reprogramem os seus deslocamentos, evitando a região durante o período noturno. As autoridades de trânsito também reforçam a necessidade de respeitar a sinalização instalada e seguir as orientações das equipes que operam na pista. O fluxo normal de veículos tem liberação prevista para o início da manhã de segunda-feira, dependendo da conclusão das melhorias e da avaliação das condições de segurança do trecho.

Com informações do Bem Paraná