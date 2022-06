Rodovia do Paraná fica interditada após carro pegar fogo

Da Redação

As causas do incêndio não foram informadas pela PRF

A pista da BR-277 em Morretes, no litoral do Paraná, com sentido à Curitiba, ficou interditada neste domingo (19), após um carro pegar fogo, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A equipe ainda disse que ninguém se feriu.

A rodovia no sentido a Paranaguá, também no litoral do estado, ficou interditada por cerca de uma hora após o incidente, mas foi liberada em seguida.



Os Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. As causas do incêndio não foram informadas pela polícia.

