Rodovia BR-376 será totalmente bloqueada em Ortigueira; veja as rotas alternativas

A rodovia BR-376 será totalmente bloqueada no quilômetro 340, na região de Ortigueira, no norte do Paraná, a partir das 23h deste sábado (2). A interdição, que tem previsão de liberação para as 4h de domingo nos dois sentidos, é necessária para viabilizar o transbordo de uma carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e a posterior remoção de um caminhão-tanque que se acidentou no local no início da semana. A medida foi confirmada pela concessionária Motiva Paraná e visa assegurar a integridade do público e das equipes de resgate durante o manuseio do material inflamável.

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O procedimento é classificado como de alta complexidade e risco devido à natureza pressurizada do gás, o que exige a aplicação de protocolos rigorosos de segurança, incluindo o isolamento total de possíveis fontes de ignição. A operação de transferência do produto para outro veículo da transportadora será feita por meio de mangueiras e válvulas de alta pressão, etapa obrigatória antes que a carreta danificada possa ser destombada. Todo o trabalho será executado sob a supervisão de uma força-tarefa que envolve equipes especializadas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Defesa Civil.

Para minimizar os transtornos aos usuários da via, a concessionária instalou painéis de mensagens em pontos estratégicos, a exemplo de Imbaú e Mauá da Serra, com o objetivo de alertar sobre o fechamento antecipado da pista. As autoridades também validaram rotas alternativas para os motoristas que precisarem se deslocar durante o período de bloqueio. A principal recomendação, com vias totalmente pavimentadas e adequada para todos os tipos de veículos, é o desvio pelas rodovias PR-160 e PR-090, passando pelas cidades de Telêmaco Borba, Curiúva e Sapopema, até alcançar a BR-369 em Jataizinho. Condutores de veículos leves podem optar por um trajeto mais curto passando pelos municípios de Reserva e Faxinal, embora essa rota inclua trechos sem asfalto. A PRF reforça a necessidade de planejamento prévio e orienta os viajantes a consultarem os canais oficiais de atendimento para atualizações em tempo real.

As informações são da Tarobá.