Da Redação

RodoNorte promove mais uma edição de 'Estrada para a Saúde'

Além dos mais de 53 mil atendimentos realizados aos clientes nas rodovias cuidadas pela companhia no Paraná em 2021, a concessionária CCR RodoNorte também oferece serviços especiais para os caminhoneiros, um dos principais públicos que circula por estes segmentos. É o caso do programa Estrada para a Saúde, que disponibiliza gratuitamente serviços básicos de saúde para eles e terá uma edição em dose dupla nesta semana: a iniciativa feita juntamente com o Instituto CCR será realizada nesta quinta e sexta-feira (30/09 e 01/10), das 9h às 17 horas.

Juntamente com os serviços já oferecidos semanalmente no ‘Estrada para a Saúde’, entre eles verificação de glicemia, colesterol, aferição de pressão arterial, corte de cabelo, medição de IMC e entrega de kits lanche, os motoristas terão, nos dois dias, a possibilidade de fazer um check-up gratuito em seu caminhão. O ‘Estrada para a Saúde’ é realizado semanalmente no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC) da Colônia Witmarsum, que fica localizado no km 548 da BR 376 - trecho entre Ponta Grossa e Curitiba (sentido Sul).

O programa

Só neste ano, o programa Estrada para a Saúde já atendeu mais de 750 caminhoneiros no Paraná e tem por objetivo oferecer exames básicos de saúde aos profissionais que estão diariamente nas rodovias. Realizado há 22 anos, o ‘Estrada’ e já atendeu mais de 30 mil profissionais do volante que passaram pelas rodovias do Paraná; anteriormente, o programa era realizado de forma itinerante, com ações nos postos de combustíveis localizados nos segmentos cuidados pela companhia.