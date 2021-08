RodoNorte fechará ciclo com investimento de R$ 5 bi no PR

Da Redação

Avenida Souza Naves: inauguração da Interseção do Jardim Sabará, no km 173, da BR 373, será no próximo dia 10 de agosto

O ciclo da CCR RodoNorte se encerra agora em novembro de 2021 com um investimento aproximado de R$ 5 bilhões em obras. São 23 anos cuidando das rodovias paranaenses e a sensação de dever cumprido ao registrar um salto na infraestrutura do Paraná. São rodovias totalmente reconstruídas, maior fluidez no trânsito, além de mais segurança e agilidade para toda a população.

E nesta reta final de compromisso, são dezenas de obras e milhares de trabalhadores em ação. Somente na BR 373, em Ponta Grossa tem duas frentes de obra em andamento um dos segmentos de maior movimento ao longo da Avenida Souza Naves. Os trabalhos das equipes da CCR RodoNorte estão a todo vapor. Somente na BR 373, são duas grandes obras em Na Interseção do Jardim Sabará, no km 173, os trabalhos estão avançados. A obra teve início em setembro de 2020 e será entregue agora no dia 10 de agosto.

Estão sendo executadas a última camada de pavimento nas marginais, sinalização horizontal e vertical e também os acabamentos na obra. Foi construído um dispositivo do tipo trincheira, em que a rodovia teve que ser ‘rebaixada’. Também foram construídas marginais nos dois sentidos; com as vias locais serão interligadas por um viaduto

“É um trabalho de excelência e de muito planejamento. Estamos com as obras na reta final e em nenhum momento os trabalhos fizeram com que o trânsito fosse interrompido em um trecho tão importante para a cidade e região. E nesse período, o comércio também pôde seguir normalmente com suas atividades”, explica Denysson Canesso, gerente de engenharia da CCR RodoNorte.

Além do km 173, os trabalhos acontecem em ritmo acelerado no km 180, localizado no atual acesso à região da Bocaina. O novo dispositivo será um viaduto rodoviário do tipo diamante, com a elevação da pista existente, além da construção de marginais e acessos em desnível para os dois sentidos da rodovia. Com estes serviços será possível permitir assim uma ligação entre as comunidades da região ainda mais segura.