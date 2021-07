Da Redação

RodoNorte faz alerta para mudanças no tráfego na BR-373

A partir de segunda-feira (26), a CCR RodoNorte realiza mudanças no trânsito na Interseção do Jardim Sabará, no km 173, da BR 373. Com as obras na Avenida Souza Naves na reta final, será feita a mudança do tráfego para a pista principal de forma provisória, permitindo assim a execução dos trabalhos nas vias marginais. Importante, ressaltar que os acessos do comércio local serão mantidos durante os serviços.

A CCR RodoNorte deixará o trânsito na pista principal, sentido Sul, em duas faixas de rolagem, liberando uma faixa de rolagem na marginal Sul. A pista sentido Norte segue sem alteração, com o trânsito fluindo normalmente nas duas faixas pelas vias marginais. As obras visam garantir mais fluidez e segurança no trânsito em um dos segmentos de maior movimento ao longo da avenida em Ponta Grossa.