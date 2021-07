Da Redação

RodoNorte celebrará o Dia do Motorista com edições especiais

O Estrada para a Saúde, o mais tradicional programa de atendimento a caminhoneiros do país, que completa 20 anos em 2021, está consolidando novos serviços de saúde integral do Brasil focado na realidade dos profissionais da estrada. A data de estreia das edições especiais na área atendida pela CCR RodoNorte será nesta quinta-feira (22 de julho), na semana em que se comemora o Dia Nacional do Motorista, em 25 de julho.

continua após publicidade .

O Estrada para a Saúde – Especial de Julho da CCR RodoNorte terá três edições (nos dias 22, 29 e 30 de julho) com ações para os caminhoneiros e caminhoneiras. Nesta quinta, dia 22 de julho, além da verificação de glicemia, aferição de pressão arterial, corte de cabelo e medição de IMC, haverá a distribuição de kit lanche.

Para o dia 29 de julho, o programa da CCR RodoNorte terá a ‘Parada do Desabafo’, das 13h às 17h. A ação da instituição Help com voluntários para atendimento sobre Saúde Mental em parceria com o Instituto CCR. Além dos serviços de saúde gratuitos, também haverá o check up de caminhões e, em parceria com a Trizy, terá a distribuição de kit higiene. Já no dia 30 de julho está programada realização dos serviços de saúde juntamente com o check up de caminhões e a distribuição de kit higiene. O atendimento continua das 9h até 17h no CAC Witmarsum – Km 548 da BR 376, sentido Curitiba.

continua após publicidade .

Desde 2001, o programa já beneficiou mais de 295 mil pessoas e está presente em seis regiões brasileiras. Em 2020, cerca de 7 mil caminhoneiros e acompanhantes foram atendidos, com um total de 557 mil kits de higiene e alimentação entregues.

PARADA DO DESABAFO

No CAC Witmarsum, da CCR RodoNorte, um dos destaques da programação será a “Parada do Desabafo”, uma estrutura especial de acolhimento, conversa e muito conforto, projetada para atuar em prol da saúde mental e emocional dos caminhoneiros. O termo “parada do desabafo” é singelo e autoexplicativo, e resume bem a ideia. Em ação coordenada pelo Instituto CCR – gestor de investimento social do Grupo CCR – o time do Estrada para a Saúde vai comunicar aos caminhoneiros os benefícios dos cuidados com a saúde mental. E o primeiro canal de atendimento online já está disponível pelo número de WhatsApp exclusivo da iniciativa: (11) 4200-0034. Todas as informações são sigilosas.

continua após publicidade .

O objetivo é atender motoristas em situação de vulnerabilidade emocional – estresse, depressão, ansiedade, entre outras questões pessoais. O projeto também acolhe familiares e demais acompanhantes que estejam com os motoristas, no espaço físico da parada do desabafo. Vale um destaque: O Estrada para a Saúde respeita todas as informações obtidas e garante o sigilo do atendimento e a proteção de dados dos participantes.

SAÚDE INTEGRAL

O Estrada para a Saúde está na trilha de Saúde Integral do Instituto CCR, um conceito maior de atuação que inclui: Saúde Financeira (por meio de iniciativas de empreendedorismo inéditas na categoria), Saúde do Caminhão (que já é tradicional na estrutura CCR e contará com as novas ações do Check up gratuito nos postos do Estrada para a Saúde), Segurança Viária (sintetizada em ações do Caminhos para a Cidadania, entre outros projetos como o “Maio Amarelo”) e agora consolida os temas de Saúde Emocional e Saúde da Família a partir desse novo leque de serviços para o segundo semestre. “O Grupo CCR continua apoiando o desenvolvimento dos caminhoneiros e, por isso, vamos consolidar com o Estrada para a Saúde a atuação pela saúde integral desse público, que é fundamental para nosso País”, destaca Cristine Naum, gerente executiva do Instituto CCR.

continua após publicidade .

“Recrutamos uma equipe de voluntários de várias idades com pessoas muito especiais para atender os caminhoneiros: pessoas que venceram a depressão ou outros transtornos emocionais. “Nada melhor do que desabafar com alguém que sabe do que estamos falando, e sabe na prática”, comenta Carlos Eduardo Ferreira de Souza, o Cadu, coordenador nacional do projeto pelo Instituto Help, parceiro do Instituto CCR nesta ação. A entidade é uma das mais respeitadas do país no tema saúde emocional e já atendeu quase 100 mil pessoas com a sua rede de mais de 5 mil voluntários, recepcionando os mais variados públicos, classes sociais e populações vulneráveis.

CHECK UP DOS CAMINHÕES

continua após publicidade .

A agenda da CCR RodoNorte e do Instituto CCR também se dedica a dar suporte para aos instrumentos de trabalho dos motoristas. Por isso, o projeto “Check Up Caminhão”, que também será lançado na Semana do Motorista, vai continuar ao longo do segundo semestre – sempre nos postos do Estrada para a Saúde – oferecendo ações mensais de verificações nos caminhões e carretas, com o objetivo de orientar e conscientizar os motoristas quanto à manutenção preventiva dos seguintes itens: pneus e rodas, iluminação, sinalização, freios, direção, emissões e eixos e suspensão. Todos os serviços são gratuitos e não precisam ser agendados.

(BOX)

Estrada para a Saúde – Especial de Julho

continua após publicidade .

PROGRAMAÇÃO

Dia 22/07

– Distribuição de kit lanche

continua após publicidade .

Dia 29/07

– Parada do desabafo das 13h às 17h

continua após publicidade .

– Check up de caminhões

– Distribuição de kit higiene

Dia 30/07

– Checkup de caminhões

– Distribuição de kit higiene

Horário: atendimento das 9h até 17h

Local: CAC Witmarsum – Km 548 da BR 376, sentido Curitiba