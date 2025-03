Ritual com cachaça, fogo e bonecos em cemitério do PR gera polêmica

continua após publicidade

Moradores da Comunidade Saltinho, localizada na área rural de Cascavel (PR), denunciaram uma prática 'perturbadora' ocorrida no Cemitério do Breda na madrugada deste domingo (23). Segundo relatou a CGN, uma oferenda ritualística, acompanhada de um incêndio intencional, causou danos à propriedade e gerou indignação entre os habitantes locais.

Os habitantes da comunidade, ao passarem pelo cemitério, notaram uma árvore em chamas dentro do terreno. Ao investigarem, encontraram oferendas em um ponto específico do local, incluindo um boneco preto espetado com palitos, garrafas de bebidas, ossos e outros objetos, todos dispostos diante de uma cruz existente no local.



Acredita-se que os autores do ato não só atearam fogo nas oferendas, mas também na base da árvore, causando a queda de um dos troncos sobre um túmulo. O incidente resultou em danos à estrutura do cemitério, gerando revolta entre os moradores que consideraram o ato uma grande falta de respeito.

As informações são da CGN

