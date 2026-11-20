O tempo instável e a sensação de abafamento vão ditar o ritmo do clima no Paraná neste fim de semana. Após uma sexta-feira de feriado marcada por chuvas expressivas, a instabilidade atmosférica ganha ainda mais força no domingo, trazendo risco de tempestades severas para diversas regiões do estado.

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No sábado, a previsão é de sol no período da manhã, mas as altas temperaturas favorecem a rápida formação de áreas de instabilidade no decorrer do dia. O meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Lizandro Jacóbsen, explica a dinâmica: “No sábado, especialmente da tarde para a noite, também estão previstas chuvas e trovoadas, mas de forma bem mais localizada, e até há predomínio de sol no início do dia, mas com sensação de tempo muito abafado”.

O cenário meteorológico exige maior atenção da população no domingo, quando o tempo muda de forma mais drástica em todo o território paranaense. “Já no domingo, a instabilidade ganha força porque mais um sistema frontal avança pelo Sul do Brasil. E aí aumenta o risco de temporais no estado do Paraná. Especialmente da tarde para a noite as chuvas são mais fortes e distribuídas de forma mais abrangente no estado”, detalha Jacóbsen.

As chuvas do fim de semana dão sequência ao quadro verificado nesta sexta-feira de feriado, que já concentrava precipitações significativas. Segundo o monitoramento do Simepar para a data, as chuvas atingiram com mais intensidade a metade sul paranaense, "inclusive com índice pluviométrico se aproximando ou passando um pouco do valor de 50 milímetros, o que é uma chuva bem expressiva em 24 horas".

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Alertas no celular

Devido ao risco de eventos climáticos severos durante o fim de semana, o Simepar reforça a importância de a população utilizar os canais oficiais de prevenção. “É bem importante acompanhar os avisos e alertas meteorológicos. Basta cadastrar teu telefone mandando uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP do teu município para receber os alertas da Defesa Civil do Estado”, orienta o meteorologista.