Risco de explosão: acidente entre quatro caminhões interdita BR-277

o álcool ficou esparramado e bloqueou os dois sentidos da pista

Quatro caminhões colidiram na manhã desta quarta-feira (15) na BR-277, em Balsa Nova, no interior do Paraná. Um dos veículos envolvidos no acidente é um caminhão-tanque carregado com álcool etílico e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há risco de explosão.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 138 da rodovia federal, no sentido Curitiba, capital do Estado. Conforme informações, após a colisão o álcool ficou esparramado e bloqueou os dois sentidos da pista. Nenhum dos caminhoneiros ficou ferido.

A PRF orienta os motoristas que seguem de Ponta Grossa para a capital que desviem via Porto Amazonas, Lapa, Araucária. A mesma orientação é indicada aos condutores que seguem de Curitiba para o Norte do Estado.

