Ricardo Barros pede para que rodovia de Maringá seja liberada; veja

Da Redação

Um dos líderes do Governo Bolsonaro, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) pediu aos eleitores nesta terça-feira (1º), através de suas redes sociais, que a PR-317, na saída de Maringá para Astorga, norte do Paraná, seja liberada.

As manifestações acontecem em diversos pontos do Paraná. Em Maringá, os bloqueios começaram logo pela manhã de segunda-feira (31), impedindo o trânsito de veículos pesados.

A postagem do deputado aconteceu após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), que aconteceu na tarde desta terça-feira no Palácio do Alvorada, em Brasília.

Em vídeo, Ricardo Barros pediu aos manifestantes para liberarem a pista e seguirem em frente. "Quero fazer um pedido a vocês que estão bloqueando a rodovia em Maringá, do Posto G10, vamos avançar, o Brasil segue em frente, o presidente Bolsonaro lidera 58 milhões de brasileiros e fez a maior bancada de deputados e senadores. Liberem a rodovia e vamos seguir a vida, porque daqui 4 anos temos eleição de novo", disse.

Em outra publicação, o deputado postou uma foto ao lado de Bolsonaro e dos senadores eleitos Magno Malta (PL) e Tereza Cristina (Progressistas).

