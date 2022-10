Revólver é encontrado ao lado de corpo carbonizado em residência no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O corpo estava em uma casa que teria pegado fogo na tarde de domingo no Bairro Cascavel Velho

Um revólver foi encontrado ao lado de um corpo carbonizado em uma residência que pegou fogo no Bairro Cascavel Velho no domingo (16), em Cascavel no Paraná.

continua após publicidade .

Equipes do Instituto Médico Legal foram acionadas para fazer o recolhimento do corpo que foi encontrado. A vítima foi identificada por familiares como Douglas Eleandro Mesquita, de 42 anos de idade, sendo que havia um ferimento por arma de fogo no crânio do homem.

LEIA MAIS: Homem escapa da morte duas vezes no mesmo dia em Apucarana

continua após publicidade .

O corpo estava em uma casa que teria pegado fogo na tarde de domingo no Bairro Cascavel Velho e só foi possível encontrar o corpo após o rescaldo do local.

A casa fica localizada na Rua França, proximidades do cruzamento com a Rua Madrid, na região Sul da cidade.

Além do Corpo de Bombeiros que fez o rescaldo das chamas no local, também estiveram equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Médico Legal.

continua após publicidade .

O corpo foi recolhido e encaminhado para o IML onde passa pelos procedimentos de necropsia. Um exame de DNA ainda seria realizado para confirmar a identificação da vítima.

Com informações CGN Cascavel



Siga o TNOnline no Google News