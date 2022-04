Da Redação

Revoltados com buraco, moradores “plantam” bananeira em rua

Uma situação inusitada chamou a atenção de quem passava pelo Bairro XIV de Novembro em Cascavel: uma bananeira “plantada” no meio da rua.

O fato aconteceu na Rua Souza Naves Sul, onde um buraco estaria incomodando os moradores e motoristas há bastante tempo.

Segundo o relato de um motorista que passava pela via, os buracos no bairro estão acabando com os pneus dos carros. Ele disse ainda que são excluídos da sociedade e que o município só dá atenção ao Centro da cidade.

Wiliian Nojovisk foi quem colocou a bananeira na rua. Ele disse que faz tempo que o buraco está na rua e que já não consegue trabalhar por conta disso.

Com informações, CGN