Revoltado com violência doméstica, homem mata vizinho no Paraná

De boné está Valcinei Ferreira, o suspeito; de óculos escuros está Eliseu Pacheco, a vítima

Uma briga de vizinhos terminou com um homem morto e outro preso nesta quarta-feira (21), no bairro Umbará, em Curitiba, capital do Paraná. A discussão teria se iniciado na noite desta terça-feira (20), quando o suspeito começou a brigar com o vizinho por ele agredir a esposa, vítima de violência doméstica.

Conforme informações de Camila Cecconello, delegada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem que morreu, identificado como Eliseu Pacheco, frequentemente agredia a esposa. Moradores da região já haviam chamado a Polícia Militar em diversas ocasiões devido às agressões. Ele também possui passagens pela polícia e era usuário de drogas.

Na noite de terça (20), Valcinei Ferreira, vizinho de Pacheco, revoltado com as brigas do casal, discutiu com a vítima para que ele parasse de agredir a esposa. Na madrugada desta quarta-feira (21), quando Ferreira saia para trabalhar por volta das 04h, encontrou Pacheco nas ruas e os homens voltaram a discutir. Em depoimento para a polícia, Ferreira contou que, neste momento, foi até sua casa, pegou um facão e golpeou a vítima no pescoço.

De acordo com informações do RICmais, Pacheco não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo teria sido encontrado por um morador do bairro, que ouviu a briga. A princípio, o suspeito fugiu do local do crime, mas se apresentou na delegacia momentos depois, com a arma do crime. Ferreira afirmou aos policiais que não aguentava mais as agressões constantes contra a vizinha.

Ferreira foi preso em flagrante a segue detido na delegacia, aguardando audiência de custódia. O corpo de Pacheco foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: Informações do RICmais.

