Revoltado com fim do casamento, homem ateia fogo na casa em que morava

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para combater um incêndio em uma residência localizada no Recanto Verde, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na noite dessa sexta-feira (21). A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido criminoso.

Conforme apurado pela reportagem, no imóvel incendiado, um casal morava com a filha. A mulher teria falado ao marido que não gostaria de seguir no relacionamento e que iria para a casa da irmã. Neste momento, ela teria deixado a residência com a criança.

Revoltado com a situação, o homem quebrou objetos no interior da casa e, após isso, incendiou o imóvel. A mulher relata que o rapaz encaminhou um vídeo para ela, através de aplicativo de mensagem, informando que a residência estava em chamas.

