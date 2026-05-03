Retorno do feriado do Trabalho registra trânsito intenso nas rodovias do Paraná

A volta do feriado prolongado do Dia do Trabalho deixa o trânsito intenso nas principais rodovias que ligam o Litoral do Paraná a Curitiba neste domingo (3). O maior fluxo de veículos concentra-se na BR-277, além das rodovias estaduais PR-407 e PR-508, com a previsão de que o movimento permaneça 20% acima do registrado em dias comuns até o período da noite. Segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro, que administra os trechos, cerca de 60 mil veículos seguiram em direção às praias paranaenses desde o início do feriado de 1º de maio.

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O aumento no volume de tráfego na região costeira também foi impulsionado por programações especiais ao longo do fim de semana, como a inauguração da Ponte da Vitória, no município de Guaratuba, e a realização das provas da Maratona Internacional do Paraná. Apesar do movimento acentuado no retorno à capital, a concessionária responsável informou que o fluxo segue contínuo, sem registros de bloqueios ou pontos de retenção nas pistas.

Ainda assim, as autoridades de trânsito alertam que os motoristas que sobem a Serra do Mar precisam redobrar a atenção devido às condições climáticas adversas. O tempo na região permanece nublado, com a visibilidade prejudicada por trechos isolados de garoa e neblina ao longo do trajeto serrano, exigindo cautela e velocidade reduzida.