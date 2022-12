Restrições para caminhões na BR-277 e BR-376 no PR voltam nesta sexta

Da Redação

As mudanças vão até segunda-feira (2)

Voltam a valer nesta sexta-feira (30) as restrições de tráfego para caminhões e veículos de carga articulados nas BR-277 e BR-376, no Paraná. As mudanças vão até segunda-feira (2).

A medida foi adotada pelo Governo Estadual como alternativa para aliviar o trânsito das rodovias, que têm registrado constantes filas desde que dois incidentes atingiram as estradas: um desmoronamento de pedras em outubro na BR-277 e um grande deslizamento de terra na BR-376, em novembro. As informações são do G1.

BR-376

Na BR-376, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a restrição de veículos pesados será entre os km 648 e 682 – da entrada para Campo Alto, em Tijucas do Sul, até a praça de pedágio de Garuva, em Santa Catarina.

Confira os horários de circulação proibida para caminhões:

Dia 30 de dezembro: das 14h à 0h nos dois sentidos;Dia 31 de dezembro: 6h às 18h nos dois sentidos;Dia 1º de janeiro: 14h até 0h nos dois sentidos;Dia 2 de janeiro: 6h às 12h nos dois sentidos.

A PRF reforça que motoristas devem respeitar as sinalizações e a velocidade reduzida no local.

BR-277

Na BR-277, as regras valem para o trecho entre o quilômetro 60, na praça de pedágio desativada em São José dos Pinhais, até o quilômetro 30, no viaduto de acesso à Morretes.

Confira os horários de circulação proibida para caminhões:

Dia 30 de dezembro: das 12h à 0h no sentido litoral;Dia 31 de dezembro: 6h à 0h no sentido litoral;Dia 1º de janeiro: 12h até 0h no sentido Curitiba;Dia 2 de janeiro: 6h às 12h no sentido Curitiba.

