Restrição para veículos de carga começa nesta quinta (6) no Paraná

Restrição para veículos de carga começa nesta quinta (6)

Começou nesta quinta-feira (6) a operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que restringe o tráfego de veículos de carga nas rodovias BR-277 e BR-376, nas principais ligações entre Curitiba e o litoral paranaense e catarinense.

Carretas, cegonhas, bitrens e outros veículos de transporte de carga articulados, não poderão circular em determinados horários. Conforme a PRF, as restrições de circulação de veículos pesados aconteceram durante os feriados da Semana Santa, Tiradentes, Dia do Trabalho e Corpus Christi.

As restrições buscam melhorar a fluidez do trânsito nas rodovias que sofrem com interdições de faixas de rolamento. Além disso, restrições para pistas simples também serão implementadas.

confira:

BR-277

06/04 – 14h às 20h – restrição na pista sentido Paranaguá

07/04 – 06h às 12h – restrição na pista sentido Paranaguá

09/04 – 14h às 20h – restrição na pista sentido Curitiba

10/04 – 06h às 12h – restrição na pista sentido Curitiba

BR-376

06/04 – 14h às 20h – restrição em ambos os sentidos

07/04 – 06h às 12h – restrição em ambos os sentidos

09/04 – 12h às 18h – restrição em ambos os sentidos

10/04 – 06h às 12h – restrição em ambos os sentidos

