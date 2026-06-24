Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
ECONOMIA

Restituição do IR deve injetar quase R$ 900 milhões na economia do Paraná

Segundo lote do Imposto de Renda 2026 beneficia mais de 635 mil contribuintes no Estado; pagamentos serão feitos no dia 30 de junho

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 09:43:00 Editado em 24.06.2026, 09:42:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Restituição do IR deve injetar quase R$ 900 milhões na economia do Paraná
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

O segundo lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026 deve movimentar cerca de R$ 896,5 milhões na economia do Paraná. Ao todo, 635.182 contribuintes paranaenses estão incluídos na liberação.

- LEIA MAIS: PCPR deflagra operação contra suspeitos de abuso infantil no PR e mais 7 estados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A consulta ao lote foi aberta pela Receita Federal nesta terça-feira (23), e o pagamento está previsto para o dia 30 de junho, diretamente na conta informada pelos contribuintes.

Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, no endereço www.gov.br/receitafederal, e seguir o caminho “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar minha restituição”.

A Receita Federal realiza os pagamentos em lotes, de acordo com critérios como prioridade legal e data de entrega da declaração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV