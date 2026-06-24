Restituição do IR deve injetar quase R$ 900 milhões na economia do Paraná
Segundo lote do Imposto de Renda 2026 beneficia mais de 635 mil contribuintes no Estado; pagamentos serão feitos no dia 30 de junho
O segundo lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026 deve movimentar cerca de R$ 896,5 milhões na economia do Paraná. Ao todo, 635.182 contribuintes paranaenses estão incluídos na liberação.
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A consulta ao lote foi aberta pela Receita Federal nesta terça-feira (23), e o pagamento está previsto para o dia 30 de junho, diretamente na conta informada pelos contribuintes.
Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, no endereço www.gov.br/receitafederal, e seguir o caminho “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar minha restituição”.
A Receita Federal realiza os pagamentos em lotes, de acordo com critérios como prioridade legal e data de entrega da declaração.