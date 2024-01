Restaurante temático é destruído por incêndio em Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Um incêndio em um restaurante temático de Londrina, norte do Paraná, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (3). Conforme a corporação, o estabelecimento, que fica situado na rua Montevidéu, no Parque Guanabara, Zona Sul da cidade, foi atingido por um incêndio de grandes proporções.

Acredita-se que o fogo foi provocado de forma criminosa, pois uma testemunha alegou à imprensa que ouviu um barulho alto, como um estouro, e notou um veículo Chevrolet Corsa saindo em alta velocidade de dentro do restaurante.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) localizaram dois galões em chamas próximo ao estacionamento e à escadaria do estabelecimento. Inclusive, o local contém diversos materiais inflamáveis, o que facilitou a propagação do fogo.

Foto por Reprodução Havia galões em chamas no estabelecimento

Os bombeiros precisaram de aproximadamente oito mil litros de água e um pouco mais de uma hora para controlar o incêndio.



Ninguém ficou ferido na situação, pois o restaurante estava fechado quando o incidente ocorreu.

